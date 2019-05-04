«باتيستا» سوبر رياضية كهربائية تصل دبي بـ 7.35 ملايين درهم

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «أوتوموبيلي بينينفارينا» الإيطالية، أخيراً، عن سيارتها الكهربائية الجديدة كلياً «باتيستا» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في حفل أقيم في دبي جاء بعد أقل من شهرين من الظهور العالمي الأول لـ«باتيستا» في معرض جنيف الدولي للسيارات، على أن يبدأ سعر السيارة التي تأتي ضمن فئة الإصدار المحدود بـ150 نسخة، من مليوني دولار (7.35 ملايين درهم).

وأكدت «أوتوموبيلي بينينفارينا» أن سيارتها الكهربائية «باتيستا» التي سيتم تصنيع كل نسخة من نسخها بصورة يدوية، ستكون أسرع بحدود 100 كيلومتر في الساعة من سيارات «الفورمولا1» الحالية، وأن اختيار الشركة الإيطالية لدبي للكشف عن سيارتها للمرة الأولى شرق أوسطياً، يأتي لكون السوق الإماراتية تمثل إحدى أهم الأسواق العالمية على صعيد السيارات السوبر الرياضية الفاخرة.

وأشارت إلى أن «باتيستا»، ستعول على بطارية كهربائية بسعة 120 كيلو واط، في توفير الطاقة اللازمة لمحركاتها الأربعة للسيارة (محرك على كل محور من العجلات)، لتنتج المحركات الأربعة معاً نطاق قوة تبلغ 1900 حصان، وعزم دوران أقصى يصل إلى 2300 نيوتن/‏‏‏متر، الكفيلين بجعل السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.