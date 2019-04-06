10 نصائح لتخزين مثالي للسيارة خلال الإجازات الطويلة

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

تشكّل الإجازة الطويلة هاجساً يؤرق ملّاك المركبات، في ظل إيجاد الخطوات السليمة التي تسمح بالحفاظ على المركبة في وضعية مثالية طوال فترة الإجازة، خصوصاً في فترات الصيف التي عادة ما تتميز بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وتعد منطقة تخزين المركبة والأمور التي يتوجب اتباعها من إجراءات، قبيل التوجه إلى الإجازة، من العوامل الرئيسة التي تضمن بقاء حالة المركبة في وضعية آمنة، خصوصاً الإجازات التي تمتد لأكثر من أسبوعين.

وترصد «الإمارات اليوم» النصائح الـ10 التي يتوجب اتباعها بهدف الحصول على تخزين مثالي للمركبة خلال فترات الإجازات الطويلة، بالاستناد إلى مواقع عالمية متخصصة في عالم السيارات، من أبرزها موقعا «أوتومبيل بلاس» الفرنسي، و«ميد شيفيت» النمساوي.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.