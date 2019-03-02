أبرز 10 طرز يشهدها معرض جنيف الدولـي للسيارات 2019

المصدر: جوني جبور - دبي

يحتفل معرض جنيف الدولي للسيارات، خلال الفترة من السابع إلى 17 مارس الجاري، بانطلاق نسخته الـ89، في تجمّع يسلط الضوء على أحدث الطرز التي تترقبها الأسواق نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، فضلاً عن كونه يمثل منصة للكشف عن أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات، من خلال عرض نماذج اختبارية وأخرى مستقبلية، إذ تشهد منصات المعرض في نسخة 2019، الكشف عن 100 طراز يتم تقديمها للمرة الأولى عالمياً، ويبرز منها الزيادة الملحوظة على صعيد المركبات الصديقة للبيئة، سواء الاختبارية منها أو المعدة للإنتاج التجاري، والتي تراوح بين الكهربائية، أو تلك التي تعوّل على نطاق المحركات الهجينة، إضافة إلى طرز تعكس حرص كبار المصنّعين على تقديم أجيال جديدة من سياراتها التي تواصل من خلالها الاعتماد على الأنماط التقليدية، على صعيد نطاق وحدة الطاقة التي ترتكز على محركات الوقود الاحتراقي، مع تكنولوجيا متطورة تسهم في تحقيق معدلات أداء أعلى مقترنة مع خفض في معدلات استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.

وترصد «الإمارات اليوم»، بالاستناد إلى مواقع مختصة في عالم السيارات، أبرزها «توب سبيد» البريطاني، و«أوتومبيل أوتو» الفرنسي، أبرز 10 طرز يشهدها معرض جنيف الدولي للسيارات في نسخة عام 2019.

johni_jabbour@yahoo.com

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