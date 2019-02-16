«رانج روفر سبورت 2020» تتوافر بنسخة «إتش إس تي» المتطوّرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «جاغوار لاند روفر» البريطانية، توافر نسخة «إتش إس تي» المتطورة ميكانيكياً من طراز سيارتها «رانج روفر سبورت» المخصص لعام 2020، وتعد أول سيارة من طراز «جاغوار لاند روفر» العامل بنظام «Mild-Hybird» الهجين الجديد.

وتعتمد نسخة الأداء المتطور «إتش إس تي» على نطاق المحركات الهجينة، المكونة من محرك وقود احتراقي يعمل بالبنزين، مكون من ست أسطوانات، بسعة ثلاثة لترات، ويجمع بين عمل «سوبر تشارج» الكهربائي، و«الشاحن التوربيني المزدوج التمرير»، في تقنية تحمل مسمى «Twin-Scroll Turbocharger» التي تضمن في نهاية المطاف، إنتاج قوة 395 حصاناً، و550 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران.

وتضمن التكنولوجيا الهجينة بطارية كهربائية بسعة 48 فولت، تتولى تخزين الطاقة أثناء حركة السيارة، ما يمكن لهذه الطاقة أن توفر عند الطلب دعماً ميكانيكياً للمحرك، كما تسهم تقنية «Mild-Hybird» عند معدلات الدوران المنخفضة والقيادة السلسة في إيقاف تعليق التوربو تقريباً، ما يسهم في خفض نسب انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 12%، ويقلل من نسبة الانبعاثات الأخرى بنسبة 75%.