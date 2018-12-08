شركة صينية تطرح أغلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «IAT» الصينية، عن سيارتها العملاقة «Karlmann King» التي تعد أغلى سيارة رياضية متعدد الاستخدامات عالمياً، ويبدأ ثمنها من مليوني دولار أميركي (7.35 ملايين درهم)، ويمكن أن يرتفع ثمنها إلى 3.8 ملايين دولار (13.96 مليون درهم)، عند طلب تعديلات ومواصفات إضافية.

واستلهمت الشركة الصينية تصميم سيارتها من أسلوب تصميم الطائرات الحربية، مع مقصورة فاخرة للغاية، وتمتاز بالرحابة والرفاهية، ما يمنحها التفوق على طرز بحجم «بنتلي بنتايجا»، و«رولز رويس كالينان»، إذ تزخر المقصورة بمكونات توفر مكاناً مثالياً للاسترخاء والترفيه، تبرز مع شاشة كبيرة الحجم، تتصل إلى جهاز «Play Station 4» الخاص بالألعاب الإلكترونية، وصولاً إلى ثلاجة صغيرة وآلة لصنع القهوة، فضلاً عن إضاءة داخلية قابلة للتعديل بوضعيات مختلفة، بجانب التحكم بنظام التكييف والمقاعد، من خلال تطبيق خاص على الهاتف الذكي.

واعتمدت «IAT» في بناء سيارتها على قاعدة سيارة «فورد F-550»، مع أبعاد خارجية أكبر حجماً، تتماشى مع بنية هيكلها المدرع، إذ يبلغ عرض السيارة 2.5 متر، ويصل وزنها الإجمالي إلى ستة أطنان.