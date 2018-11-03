الجيل الثالث من «إم جيه 6» يصل أسواق الشرق الأوسط

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شهدت أسواق الشرق الأوسط وصول سيارة الجيل الثالث من طراز «إم جيه 6» الخاصة بعام 2019، التي حصلت على جملة تحديثات تتضمن باقة واسعة من الخصائص الراقية والرياضية، وتوفر مستويات مميزة من الأداء والفاعلية والراحة في فئتها. وتأتي «إم جيه 6» البريطانية بتصميم خارجي يرتكز على بنية «عدائية»، مع شبك جديد كلياً يستند الى نمط «Star Rider» المعزز بتفاصيل ألياف الكربون، فضلاً عن أضواء أمامية بتقنية «LED» مستوحاة من معلم «عين لندن»، وصولاً إلى واجهة خلفية معززة بشبكة عادم توأمية تمنح السيارة السيدان العائلية مزيداً من الصبغة الرياضية، وانتهاءً بعجلات سبيكية من قياس 19 بوصة، مع إطارات مقاومة للانزلاق.

وتمّت إعادة التصميم الداخلي للمقصورة، عبر قمرة قيادة غنية بأحدث التقنيات المدمجة، بدءاً من شاشة تعمل باللمس، قياس ثماني بوصات، تتصل إلى نظام معلومات ترفيهي، إضافة إلى الاتصال بنظام «أبل كار بلاي» لربط الهواتف الذكية بالسيارة.

وحصل طراز 2019 على محرك اقتصادي رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، الكفيل بجعل السيارة قادرة على الانطلاق من الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر/‏‏ ساعة في غضون سبع ثوانٍ.