«جاغوار» تُطلق إصداراً خاصاً من «إف - تايب»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «جاغوار» البريطانية الإصدار الخاص «شيكرد فلاغ» من سيارتها السوبر رياضية «إف - تايب»، وذلك احتفاءً بالذكرى الـ70 لإنتاج أسطورتها الطراز «إكس كيه 120»، الذي أطلقته في عام 1948، وأسّس لإرث «جاغوار» العريق على صعيد إنتاج السيارات الرياضية.

ويرتكز تصميم «شيكرد فلاغ» على خصائص نسخة «آر ديناميكي» من الطراز «إف - تايب» بنوعيها الـ«كوبيه» و«القابلة للكشف». وتشتمل مزايا الإصدار الخاص على سقف أسود اللون بخلاف لون السيارة الأساسي في طراز «كوبيه»، إضافة إلى مقصورة داخلية يطغى عليها جلد «وندسور» الفاخر، مع مقاعد عالية الأداء، ومساند رأس مزينة بنقوش بارزة، وحواف بلون الألمنيوم الداكن في الكونسول الوسطي، وشعارات خاصة بإصدار «شيكرد فلاغ» موضوعة على عجلة القيادة. ميكانيكياً، جاء الإصدار الخاص بخيارين من المحركات، الأول مكون من أربع أسطوانات بسعة لترين ينتج قوة 300 حصان، والثاني مكون من ثماني أسطوانات بسعة ثلاثة لترات يضمن انتاج قوة قصوى تصل إلى 380 حصاناً، و456 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى. ويتصل خيارا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي ثُماني السرعات.