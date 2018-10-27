«نيسان» تدخل جملة تحسينات على «مكسيما 2019»

المصدر: جوني جبور - دبي

تعتزم شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات، الكشف عن طراز عام 2019 من سيارتها «مكسيما»، في نوفمبر المقبل، وذلك على هامش مشاركتها في «معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات».

وحرصت الشركة على استباق المعرض، بالكشف عبر موقعها على شبكة الإنترنت، عن الصور الأولية للسيارة، التي بدت فيها «مكسيما 2019»، أكثر نضجاً من نسخة عام 2018، من خلال حصول السيارة على جملة تحسينات، بدايةً من خطوط المقدمة التي تم إعادة رسم خطوطها بالكامل، سواء عبر مصابيح أمامية جديدة، ومثلها لمصابيح الضباب التي جاءت مختلفة عن تلك الموجودة في طراز عام 2018، وصولاً إلى شبكة تهوية تمت إعادة تصميمها لمنح السيارة مزيداً من الصبغة الرياضية. وعلى الرغم من عدم وجود أية معلومات رسمية تتعلق بالجانب الميكانيكي، فإن تقارير صحافية يابانية استبعدت أن يتم المساس بمحرك الأسطوانات الست بسعة 3.5 لترات الذي عادة ما تزود به هذه السيارة، والقادر على انتاج قوة تصل إلى 300 حصان، والمتصل بعلبة تروس من نوع «CVT».