«أودي» تُزيح الستار عن «SQ2» بقوة 300 حصان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزاحت شركة «أودي»، أخيراً، الستار عن طراز عام 2019 من سيارتها «SQ2» المنتمية لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، التي تعوّل على سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة اللترين، القادر على إنتاج قوة 300 حصان، و400 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.

ويتولى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض وسباعي السرعات، نقل القوة المحركة إلى العجلات الأربع، ما يضمن لـ«SQ2» الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 4.4 ثوانٍ، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وحصلت السيارة الجديدة على العديد من المواصفات العدائية، بدءاً من شبكة مبرد ذات إطار مفرد وقضبان مزدوجة مستقلة في المقدمة، وصولاً إلى فتحات تهوية كبيرة ومصممة حديثاً، لتتكامل الصورة الخارجية من خلال خيارين من العجلات المصنعة من الألمنيوم بين قياسي 18 و19 بوصة، تتمتع بتصميم رياضي. وداخلياً، تزخر المقصورة بتجهيزات فاخرة، منها مقاعد مكسوة بين خياري «ألكانترا» القماشي، وجلد «النابا» الفاخر، كما يتيح نظام المساعدة «Audi Pre Sense» المتوافر ضمن التجهيزات القياسية، التعرف إلى المشاة والسيارات، على أن يتولى النظام تنبيه السائق عن طريق إشارات صوتية وضوئية.