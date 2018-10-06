«مرسيدس» تُطلق جيلاً جديداً من الفئة «B»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزاحت شركة «مرسيدس»، النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها للفئة «B»، وذلك خلال مشاركة الصانعة الألمانية حالياً في معرض باريس الدولي للسيارات المقام حتى 14 أكتوبر الجاري.

وداخلياً، حرصت الشركة، التابعة لمجموعة «دايملر»، على ادخال جملة من التحسينات على قمرة القيادة، مع شاشتين تتمتعان بخاصية التحكم الصوتي، فضلاً عن نظام إضاءة محيط مقتبس من شقيقتها الفئة «A».

وميكانيكياً، وفرت «مرسيدس» مجموعة من محركات البنزين والديزل، تغطي نطاق قوة ممتداً بين 115 و190 حصاناً، على أن تراوح معدلات الاستهلاك بين 4.1 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة للسيارة المزودة بخيار محرك الديزل، وبين 5.6 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة للسيارة المزودة بخيار محرك البنزين.

ووفقاً لـ«مرسيدس»، من المقرر طرح السيارة الجديدة في فبراير من العام المقبل، إلا أن الشركة لم تكشف عن أية تفاصيل تتعلق بلائحة الأسعار.