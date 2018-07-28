«Nismo» تضع بصماتها على الجيل الثاني من «Leaf» الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت «Nismo»، الذراع الرياضية في شركة «نيسان»، ثوباً رياضياً لسيارة الجيل الثاني من طراز «نيسان Leaf» الكهربائي المنتمي لفئة السيارات المدمجة الصديقة للبيئة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة «Leaf Nismo» تتألق بثوب رياضي يتألف من شعار «Nismo» على شبك المقدمة، ومصد أمامي جديد مع فتحات تهوية أكبر حجماً مقارنة بالنسخة القياسية من هذه السيارة، وصولاً لأشرطة حمراء على الحواف السفلية، وناشر كبير أسفل المصد الخلفي، وعجلات من قياس 18 بوصة.

كما تتوافر للسيارة الجديدة باقة من ألوان الطلاء الخارجي، منها طلاء ثنائي اللون بين الفضي والأسود اللامعين، بجانب خيار الرمادي المعدني الغامق والأسود اللامع.

وداخلياً، تظهر الملامح الرياضية على المقصورة الداخلية، بداية من مقود مكسو بجلد «إلكانترا» الفاخر، وصولاً إلى تصميم حصري لمقاعد السيارة، يتضمن حواف جانبية أكثر بروزاً، تمنح السائق مزيداً من الثبات والسيطرة خلال القيادة المتطلبة وعند دخول المنعطفات السريعة.