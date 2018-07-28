«رينو» تطلق «Troghy» النسخة الفائقة الأداء من «Megane RS»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الصانعة الفرنسية «رينو» أخيراً، عن نسخة «Troghy» العالية الأداء من سيارتها الرياضية الشهيرة «Megane RS»، التي جاءت بمواصفات خاصة تسهم في تعزيز ديناميكيات القيادة، بدءاً من حصول «Troghy» على ممتصات صدمات أقوى بنحو 25%، وصولاً لنوابض لأنظمة التعليق تتمتع بقوة أكثر بنحو 30%، وبالتالي منحها ثباتاً بنسبة أفضل بنحو 10% سواء عند المنعطفات أو الخطوط السريعة المستقيمة مقارنة بتلك التي تقدمها النسخة الأساسية «Megane RS».

وعلى الرغم من احتفاظ نسخة «Troghy» بنمط الهاتشباك على صعيد الهيكل الخارجي، فإن «رينو» قدمت لسيارتها الجديد مقاعد رياضية أكثر راحة.

وميكانيكياً، زودت «Trophy» بمحرك توربيني بسعة 1.8 لتر ينتج قوة 300 حصان، تضمن لها بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات في غضون 3.1 ثوانٍ.