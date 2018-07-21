«مازيراتي» تقدم نسخة «GTS» من «ليفانتي» بقوة 550 حصاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت «مازيراتي» Maserati نسخة تتمتع بأداء قوي من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات «ليفانتي» Levante، إذ لم تمضِ أشهر على تدشين الصانعة الإيطالية لنسخة «ليفانتي تورفيو» Levante Trofeo، حتى كشفت الشركة، مطلع الأسبوع الماضي، وعلى هامش معرض «جود وود» البريطاني للسرعة، عن نسخة جديدة حملت اسم «GTS» ذات الأداء المتفوق، التي تنبض بمحرك مكون من ثماني أسطوانات وبسعة 3.8 لترات، بقوة 550 حصاناً، و730 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران، لتكون أقوى بنحو 40 حصاناً، مقارنة بنسخة «تورفيو».

ويضمن نطاق القوة الجديد منح نسخة «GTS» معدلات أداء أعلى، في ظل قدرة السيارة الجديدة على بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، انطلاقاً من حالة الثبات في 4.2 ثوانٍ، مع قدرتها أيضاً على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 292 كيلومتراً في الساعة.

كما منحت «مازيراتي» لمسات خاصة لسيارتها «ليفانتي GTS» مع مظهر خارجي رياضي، فضلاً عن مقصورة داخلية تزخر بكسوة جلدية فاخرة بالكامل من نوع «Pieno Firo»، بالإضافة إلى مزيد من خيارات الرفاهية مع نظام «Harman Kardon» الصوتي، المكون من 14 سماعة.