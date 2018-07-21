«أودي» تطرح «فيس ليفت» احتفالاً بـ «20 عاماً» على سيارتها «TT»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «أودي» الستار رسمياً عن نسخة «فيس ليفت» من سيارتها الشهيرة «TT»، احتفالاً من الشركة الألمانية بمرور 20 عاماً على صناعة سيارتها الرياضية، على أن يتم طرحها في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري كطرازٍ خاص بعام 2019.

واكتسبت السيارة تحديثاً طفيفاً مقارنة بشكلها السابق، إذ تتميز بشبك ثلاثي الأبعاد وفتحات تهوية كبيرة بالجوانب، كما أن الخلفية مصدها جديد بخطوط أفقية. وأدخلت «أودي» تحديثات خارجية على الفئة «S» منها، عبر منحها مشتت هواء سفلياً، يمتد بعرض الواجهة الأمامية، وفتحات تهوية أفقية، وشبك مصنع من التيتانيوم الأسود، وعتبات جانبية محسنة، ومصد خلفي أكبر حجماً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مصابيح أمامية بخياري تقنيتي «LED» أو«Matrix LED»، وانتهاءً بثلاثة خيارات من العجلات تراوح أحجامها بين 19 و20 إنشاً.

وميكانيكياً، سيتوافر طراز عام 2019 قياسياً مع محرك «TFSI» رباعي الأسطوانات بسعة اللترين، في حين تتوافر النسخة «TTS» مع محرك قادر على إنتاج قوة 360 حصاناً، يضمن لها الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.4 ثوانٍ لنسخة الكوبيه، و4.8 ثوانٍ للنسخة القابلة للكشف.

ووفرت «أودي» لعشاق الأداء في نسخة «TTRS» خيار محرك الأسطوانات الخمس ذي سعة 2.5 لتر، والمعزز بشاحن توربو، إلا أن الصانعة الألمانية لم تكشف عن نطاق القوة التي ينتجها هذا المحرك.