«أودي» تستبدل المرايا الجانبية بالكاميرات في سيارتها الكهربائية

المصدر: إنغولشتات - د.ب.أ

كشفت شركة «أودي» لصناعة السيارات، أنها تعتزم تجهيز سيارتها E-tron الكهربائية بالكاميرات بدلاً من المرايا الجانبية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن مزايا الكاميرات لا تقتصر على زيادة جاذبية التصميم والحد من مقاومة الهواء فحسب، بل تسهم أيضاً في زيادة راحة القيادة ورفع درجة السلامة.

وأضافت «أودي» أن عرض صورة الكاميرا على شاشة OLED مركبة في بطانة الباب يتواءم مع موقف ووضعية القيادة، كما أنها تقدم مناظر خاصة لكل من الطريق والانعطاف والمناورة، علاوة على أنه يمكن لقائد السيارة إجراء تكبير أو تصغير للصورة حتى يستطيع التحقق منها.

وأفادت الشركة بأنه من المقرر أن تطرح «أودي» سيارة E-tron الكهربائية في الأسواق العالمية بحلول نهاية العام الجاري، مبينة أن سيارتها الجديدة تنطلق بقوة 435 حصاناً، في حين يبلغ مدى سيرها نحو 500 كيلومتر، أما سعرها فيبلغ نحو 80 ألف يورو.