«تويوتا كورولا».. أسطورة بدأت من الجو

المصدر: جوني جبور - دبي

تعتبر تويوتا «كورولا» أسطورة عالم السيارات الاقتصادية حول العالم، بعد أن حطّمت هذه السيارة منذ ظهورها الأول في أكتوبر من عام 1966، وحتى يومنا الحالي، جميع الأرقام القياسية المتعلقة بمبيعات السيارات، لتتربّع عبر تاريخها الممتد لـ11 جيلاً منها على عرش مبيعات السيارات عالمياً بتخطّي مبيعاتها على مدار 52 عاماً، وحتى منتصف 2018، حاجز 46 مليون سيارة، إلا أن اللافت في مسيرة هذه الأسطورة أنها جاءت على يد مهندس الطيران الياباني تاتسوا هاسيجاوا الذي عمل كبيراً للمهندسين في مصانع «تويوتا»، وأشرف على تصميم الجيل الأول من «كورولا».

ويعد هاسيجاوا من بين المئات من مهندسي الطيران اليابانيين الذين دفعتهم اتفاقية السلام التي وقّعها إمبراطور اليابان والجنرال الأميركي دوغلاس ماك أرثر كوثيقة لإنهاء الحرب العالمية، وأقرت ضمن بنودها حظر صناعة الطائرات في بلاد الساموراي، إلى التوجه إلى مصانع السيارات، ما أسهم في نقل خبراتهم في صناعة المحركات وعلوم الانسيابية الهوائية في النهضة الاقتصادية اليابانية على صعيد عالم السيارات، ومن ضمنها «تويوتا» التي استفادت من خبرات هاسيجاوا، ولعل من أبرزها ظهور السيدان الاقتصادية «كورولا»، قبل أن تنجح هذه السيارة، وفي ظل أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي، في فرض نفسها بقوة في عالم السيارات، لتصل في عام 2007 إلى قمة عرش السيارات الأكثر مبيعاً مع وصولها حينها إلى حاجز 30 مليون سيارة، ولتحافظ منذ ذلك التاريخ على الصدارة، حتى سجلت أخيراً بلوغ مبيعاتها 46 مليون سيارة.

ترصد «الإمارات اليوم» مسيرة تطور «تويوتا كورولا» منذ ظهورها الأول، مروراً بالأجيال الـ11، وصولاً إلى طرح الصانع الياباني أخيراً طراز عام 2018.

johni_jabbour@yahoo.com

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