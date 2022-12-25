«لينوفو» تطلق الحاسوب اللوحي «Tab M9»

كشفت شركة «لينوفو»، النقاب عن حاسوبها اللوحي «Tab M9» الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 9 بوصات وبدقة وضوح (HD) تبلغ (1340 × 800 بيكسل).

وأوضحت الشركة الصينية، أن حاسوبها اللوحي «Tab M9» الجديد ينبض بداخله المعالج «MediaTek Helio G80»، ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة 3 أو 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت. ويعمل الحاسوب اللوحي بنظام التشغيل «Android 12»، ويدعم تقنيات «Dolby Atmos» و«Wi-Fi 5» و«GPS»، كما أنه يشتمل على وظيفة «Face Unlock»، التي تتيح تسجيل الدخول عبر التعرف إلى الوجه.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا أمامية بدقة وضوح 2 ميغابيكسل وكاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميغابيكسل.

ويأتي الحاسوب اللوحي بوزن 350 غم، بينما يبلغ سمكه 7.99 ملم، ومن المقرر أن يتوافر في فبراير 2023 باللونين (Arctic Grey و Frost Blue).