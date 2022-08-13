حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من "إل جي"



أطلقت شركة "إل جي" الحاسوب اللوحي (Ultra Tab) الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، حيث إنه يدعم معيار الحماية العسكري (MIL-STD-810G).

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد يأتي بجسم معدني بأبعاد (24.8 و15.7 سم) وسمك (7.1 ملم فقط)، بينما يبلغ وزنه 458 غراما.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على شاشة (IPS LCD) قياس 10.35 بوصات وبدقة وضوح (2000 × 1200 بيكسل).

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي، المعالج "كوالكوم Snapdragon 680" بسرعة تصل إلى 2.4 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها باستخدام بطاقة ذاكرة (microSD).

كما تم تجهيز الحاسوب بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابيكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 7040 مللي أمبير ساعة. كما يدعم الحاسوب تقنية (Bluetooth 5.1)، وشبكة (Wi-Fi ac). وبشكل اختياري، تقدم "إل جي" للحاسوب اللوحي، الذي يتوفر باللون Charcoal Gray، حافظة بها لوحة مفاتيح وقلم إدخال.