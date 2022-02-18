صندوق كمبيوتر على شكل حذاء رياضي من «كولر ماستر»

المصدر: تايبيه ■ د.ب.أ

كشفت شركة «كولر ماستر» التايوانية Cooler Master، النقاب عن صندوق الكمبيوتر «Sneaker X» الجديد، الذي يمتاز بتصميم على شكل حذاء رياضي، وذلك في إطار احتفالها بمرور 30 عاماً على تأسيسها.

وأوضحت الشركة أن التصميم الفريد لصندوق الكمبيوتر يتمتع بمظهر جمالي، ويمتاز بميزة عملية، إذ يسمح التصميم المفتوح للمراوح بتوفير تهوية أفضل للمعالج وبطاقة الرسوميات.

وأكدت «كولر ماستر» أن صندوق الكمبيوتر «Sneaker X» يوفر مكاناً لاستيعاب المعالجات وبطاقات الرسوميات الحديثة ذات الأداء الفائق.