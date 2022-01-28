«آبل» تصدر دليلها الجديد للحماية الشخصية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت شركة «آبل» دليلًا جديدًا للحماية الشخصية، يمكن أن يساعد في منع مستخدمي «iOS» و«Android» من المطاردة.

قام عملاق التكنولوجيا، بتحديث «دليل الأمان الشخصي» بمعلومات مفيدة حول كيفية قيام مستخدمي «iOS» و«Android» بحماية أنفسهم ومعلوماتهم.

وكتبت الشركة على موقعها على الإنترنت: «دليل المستخدم هو مصدر أمان شخصي لأي شخص يشعر بالقلق أو يواجه إساءة استخدام التكنولوجيا أو المطاردة أو المضايقة».

يشتمل الدليل على قسم حول كيف يمكن للأشخاص التحقق مما إذا كانوا يحملون في أجهزتهم علامات غير معروفة، وماذا يفعلون إذا تلقوا إشعارًا غريبا.

ويتضمن الدليل أيضًا إرشادات لمستخدمي «Android» حول كيفية التحقق من وجود «AirTag» من التطبيقات الموجودة على متجر«Google Play».

وأضافت الشركة: «تم تصميم كل من«AirTag»،و«Find My Network»،مع الخصوصية في جوهرهما، تحتوي الملحقات على معرّفات«Bluetooth»،فريدة تتغير بشكل متكرر لتثبيط التتبع غير المرغوب فيه».