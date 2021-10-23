«ديل»: «لاب توب» مقاوم للرذاذ ويتحمل السقوط

المصدر: تكساس ■ د.ب.أ

أطلقت شركة «ديل» الأميركية، الكمبيوتر المحمول (لاب توب): «Latitude 5430 Rugged»الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة. وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يمتاز بجسم متين للغاية بوزن 1.97 كيلوغرام، وسُمك 2.2 سنتيمتر، ويتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 0.91 متر، فضلاً عن أنه يقاوم رذاذ الماء من جميع الجهات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 14 بوصة، وبدقة الوضوح 1080 بيكسل، ودرجة سطوع 400 نيت، كما يمكن تزويد الجهاز الجديد بشاشة ذات درجة سطوع 1100 نيت نظير كلفة إضافية. وينبض بداخل جهاز ديل الجديد معالج «Tiger Lake» من «إنتل» حتى الموديل «Core i7-1185G7»، وبالتالي فإن الجهاز المخصص للاستخدامات الشاقة يتمتع بأداء فائق. كما يمتاز الجهاز المحمول بذاكرة وصول عشوائي «DDR4-3.200» بسعة تصل إلى 64 غيغابايت، وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، ويمكن للمتعاملين طلب تزويد الجهاز الجديد ببطاقة الرسوميات «T500 Laptop» وذاكرة رسوميات «GDDR6» بسعة أربعة غيغابايت، و«مودم» الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية المحمولة 5G نظير كلفة إضافية. وتعتمد «ديل» في جهازها الجديد على بطاريتين بسعة 53.5 واط ساعة لكل منهما، وبالتالي تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 25 ساعة، كما يمكن استبدال البطارية دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الجهاز، ويتم إعادة شحن البطاريات عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 90 واط. وللحفاظ على الخصوصية، يأتي جهاز «ديل» الجديد بدون «ويب كام»، إلا أنه يمكن تجهيزه بكاميرا «ويب كام» بدقة 720 و1080 بكسل.

وأعلنت «ديل» عن طرح الـ«لاب توب» الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من التاسع من ديسمبر المقبل، لكنها لم تفصح عن أية تفاصيل بشأن الأسعار.