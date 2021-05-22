«مونستر لاب»: 10 ملايين دولار لتدريب وتوظيف الكفاءات بالمنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مونستر لاب» Monstarlab، شركة الاستشارات الرقمية القائمة على التكنولوجيا، عن عزمها استثمار 10 ملايين دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك لتعزيز التركيز على السوق المحلية والالتزام بمتطلباتها وصقل المواهب في القطاع.

ويشمل الاستثمار تدريب وتوظيف للكفاءات على مستوى المنطقة.

وكانت الشركة قد حصلت على دعم بقيمة 30 مليون دولار من الحكومة اليابانية، حيث ستستثمر الشركة ثلث هذا المبلغ في إطلاق المبادرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Monstarlab، هيروكي إيناجاوا: «يتمثّل هدفنا بتمكين المواهب من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاعتماد على الابتكار والهندسة. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الأسواق العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، وتحظى الشركة بمقومات فريدة، ما يخولها مساعدة الشركات والمجتمعات على التحول الرقمي. وسينصب تركيزنا على تطوير المواهب الوطنية مع سعينا لدعم توطين المواهب والقدرات المحلية، إذ نفخر بالإعلان عن إطلاق مشروعاتنا الاستثمارية في الدولة، ونتطلع لتطوير شراكات طويلة الأمد».