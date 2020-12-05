«مايكروسوفت» تُطلق نسخة Teams لسطح المكتب

المصدر: ريدموند ■د.ب.أ

أطلقت شركة «مايكروسوفت» نسخة لسطح المكتب من خدمة دردشة الفيديو Teams، المتوافرة منذ فترة طويلة للأجهزة الجوالة المزودة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس»، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن قناة الاتصال المستخدمة فإن خدمة دردشة الفيديو تظل مجانية للمستخدم العادي. وأفادت الشركة بأن الحد الأقصى للمشاركين في دردشة الصوت أو الفيديو يقتصر على 250 مستخدماً، فيما تستمر الجلسة لمدة 24 ساعة، مع إمكانية إظهار ما يصل إلى 49 قسم فيديو في المعرض، كما تتيح هذه الخدمة أيضاً إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو أثناء الدردشة.