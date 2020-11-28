«إليكترونيس» تطرح 3 أجهزة «لاب توب» جديدة

المصدر: ديلاوير - د.ب.أ

كشفت شركة «إليكترونيس»، عن ثلاثة أجهزة حاسوب محمولة (لاب توب) جديدة لعشاق الألعاب، تبدأ أسعارها من 2199 دولاراً (نحو 8070 درهماً).

وأفادت الشركة الأميركية، بأن أجهزتها الثلاثة «MECH-15 G3 QHD Edition»، و«MAX-15 QHD Edition»، و«MAX-17 QHD Edition»، تعد أولى أجهزة «لاب توب» في العالم مزودة بشاشة QHD (1440 بيكسل) بمعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز.

وأضافت أنه من المقرر استعمال هذه الشاشات الجديدة في الكثير من أجهزة الـ«لاب توب» مستقبلاً؛ نظراً لأنها توفر زيادة في «البيكسلات» بنسبة 78% مقارنة بالشاشات 1080 بيكسل، دون الاضطرار إلى قبول تنازلات في ما يتعلق بالكلفة وفترة تشغيل البطارية، كما أنها تتوافق مع دقة الوضوح «4K».

وأشارت إلى أن الشاشات الجديدة تمتاز بزمن استجابة يبلغ 2.5 مللي/‏‏ثانية مع تغطية نطاق الألوان «sRGB» بنسبة 87%.