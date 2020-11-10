حفظ صفحات الـ «ويب» بصيغة PDF عبر «كروم»

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى حفظ بعض صفحات الـ«ويب» في شكل ملف بصيغة «بي دي إف» PDF، حتى يستطيع الوصول إلى صفحة الـ«ويب» وتشاركها عندما يريد. وهو أمر مفيد في حالة تقديم العروض والمحاضرات عن بُعد. كما أنه مفيد عندما يحتاج إلى تشارك صفحة محددة تضم معلومات بعينها مع أكثر من شخص. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «غوغل كروم»، فإنه يمكنك حفظ إحدى صفحات الـ«ويب» في شكل مستند بتنسيق PDF، من خلال فتح المتصفح أولاً الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كرة ثلاثية ملونة.

توجه إلى صفحة الـ«ويب» التي تريد حفظها، وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى يمين الشاشة.

مرر للأسفل داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «طباعة» Print وانقر فوقه. هنا ستظهر أمامك نافذة جديدة، توجه إلى خيار: «الوجهة» Destination وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة له، ثم فوق خيار: «الحفظ في صيغة بي دي إف»Save As PDF.

تستطيع أيضاً أن تغير اتجاه حفظ الملف من «الوضع العمودي» Portrait إلى «الوضع الأفقي» Landscape، وبعد الانتهاء انقر فوق زر: «حفظ» Save.

حدد المكان الذي ترغب في حفظ الملف به على الكمبيوتر، ثم أضف الاسم الذي تريده، وانقر مرة أخرى فوق زر «حفظ» Save.