إنشاء تقويم باستخدام النماذج على «جداول غوغل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يفضل كثيرون الاستعانة بتطبيقات التقويم المتاحة بكثرة عبر الـ«ويب» في تنظيم أوقاتهم ومواعيدهم المستقبلية. لكن بعض هذه التطبيقات غير مجانية، وقد يطلب المال مقابل الميزات المهمة، وهو أمر قد يشق على بعض المستخدمين. لهذا أتاحت شركة «غوغل الأميركية» لمستخدمي تطبيق «جداول غوغل» Google Sheets إنشاء التقويم الذي يريدونه بحسب رغبتهم وبما يتناسب مع تفضيلاتهم، سواء في الشكل الذي يبدو عليه التقويم، أو الوظائف التي يؤديها. كما تتيح للمستخدم الاستعانة به عبر الويب أو طباعته واستخدامه في شكله الورقي. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «جداول غوغل»، فإنه يمكنك إنشاء تقويم خاص بك، من خلال التوجه إلى موقع «غوغل درايف» Google Drive على الويب، وتسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر فوق زر: «ملف جديد» New أعلى لوح القوائم الوارد يسار الصفحة، ثم اختر تطبيق «جداول غوغل» Google Sheets، ومرر الـ«ماوس» فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليمين بجوار اسم التطبيق.

من النافذة المنبثقة التي ستظهر أمامك، انقر فوق خيار: «من النماذج المعدة مسبقاً»From A Template، ثم اختر النموذج الذي ترغب في العمل عليه من النافذة التالية، بالنقر فوقه، ويمكنك لاحقاً التعديل فيه بحسب رغبتك.