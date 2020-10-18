تصميم صفحة التبويب الجديد في «مايكروسوفت إيدج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضافت شركة «مايكروسوفت الأميركية» مجموعة جديدة من الميزات لمتصفح «إيدج»، منها ما يتعلق بمظهر المتصفح ككل، أو مظهر الصفحة عند فتح تبويب جديد. ومن بين الخيارات التي أتاحتها للمستخدم أن يتم تخصيص محتوى هذه الصفحة وتخطيطها بحسب رغبته، بحيث يضيف إليها ما يريد من عناصر ويحذف ما يرغب مثل الروابط السريعة، أو الصور. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» في إصداراته الجديدة، فإنه يمكنك تصميم صفحة التبويب الجديد بحسب رغبتك من خلال فتح متصفح «إيدج»، الذي تغير شكل الأيقونة التقليدية له لتكتسب مظهراً مموّجاً.

انقر فوق أيقونة ترس الإعدادات الرمادي أعلى يسار الصفحة، وهنا ستظهر أمامك نافذة منسدلة تضم الخيارات المتاحة لتعديل مظهر الصفحة، وتخطيطها عند فتح علامة تبويب جديدة. مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار: «مخصص» Custom وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا، يمكنك نقل المؤشر المجاور لخيار: «إظهار ارتباطات سريعة» من وضع التشغيل على اليمين، إلى اليسار، لإيقاف ظهور الروابط القصيرة الخاصة بصفحات الويب التي تتكرر زيارتك لها عند فتح تبويب جديد.

إذا لم ترغب في إظهار الصور التي يعرضها المتصفح عند فتح تبويب جديد، حرك المؤشر المجاور لخيار: «صورة اليوم» من اليمين إلى اليسار، وهنا تستطيع اختيار نوع المحتوى الذي يتم عرضه، وهل هو المحتوى المرئي أم العناوين فقط، أو تختار إيقاف تشغيل المحتوى.