زيادة حجم محتويات الشاشة في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

تطرح نظم التشغيل دائماً إصدارات جديدة للتوافق مع ما ظهر من تقنيات، أو لتجنب المشكلات التي واجهها المستخدمون في الإصدارات السابقة، أو لتحسين الأداء بناءً على خبرات الاستخدام. وتستمر بعض نظم التشغيل في إطلاق التحديثات الخاصة بكل إصدار على فترات متقاربة لنيل رضا مستخدميها.

ومن ذلك مثلاً، تحديث مايو الخاص بنظام التشغيل «ويندوز10»، الذي سهل الوصول إلى العديد من الملامح التي يحتاجها من يعانون الصعوبات البصرية وكبار السن.

وأتاح التحديث للمستخدم تكبير الخط الذي يظهر به النص على الشاشة، بل وتكبير كل محتوياتها من أيقونات وخطوط وقوائم.

فإذا كنت من مستخدمي تحديث مايو من «ويندوز 10»، اتبع الخطوات التالية لتفعيل تلك الميزة: توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة وانقر فوق قائمة «إبدأ» Start التي تبدو في شكل مجموعة نوافذ، ثم انقر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة فوق ترس «الإعدادات» Settings الأبيض، ومن ثم انقر فوق تبويب «تسهيل الوصول» Ease Of Access الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة يخترقها سهمان، وبعد ذلك انقر فوق قسم «الشاشة» Display في الجانب الأيسر من الصفحة، وعندها انتقل إلى يمين الصفحة وحرك المؤشر الموجود تحت خيار «اجعل النص أكبر» Make Text Bigger من اليسار إلى اليمين لزيادة حجم الخط بما يتوافق مع رغبتك. ولو أردت أن يظهر كل ما على الشاشة بحجم أكبر وليس الخط فقط، انتقل إلى الخيار الثاني Make Everything Bigger وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة لتختار نسبة الزيادة التي تفضلها.