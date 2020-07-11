التخلص من إعلانات قائمة «ابدأ» في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

عندما يشغل المستخدم نظام «ويندوز 10» باستخدام الإعدادات الافتراضية، فإنه يلاحظ ظهور بعض التطبيقات على الجانب الأيمن من قائمة «ابدأ» Start. وتقول «شركة مايكروسوفت الأميركية» عن هذه التطبيقات إنها بمثابة «مقترحات» Suggestions مقدمة للمستخدم ليستعين بها إن شاء، لكن الخبراء يرونها إعلانات لمتجر تطبيقات «ويندوز» تغري المستخدم لتنزيلها، لذلك، يقترحون على المستخدم التخلص منها. فإذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك التخلص من هذه المقترحات من خلال النقر فوق قائمة «ابدأ» Start، وتبدو في شكل مجموعة نوافذ في نهاية الجانب الأيسر من شريط المهام أسفل الشاشة.

انتقل بعد ذلك إلى نهاية الجانب الأيسر من القائمة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings، ثم انقر فوق تبويب: «إضفاء الطابع الشخصي» Personalization الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل شاشة وفرشاة ألوان.

مرر داخل لوح القوائم يسار النافذة الجديدة، وانقر فوق القسم الخاص بقائمة «ابدأ» Start، ثم انتقل إلى يمين النافذة، وابحث عن خيار: «إظهار الاقتراحات من حين لآخر في قائمة ابدأ» Show Suggestions Occasionally In Start.

وأخيراً، حرك المؤشر الموجود تحت الخيار السابق من وضع «التشغيل» On على اليمين إلى وضع «الإيقاف» Off على اليسار.