«أبل» تضيف 7 خواص جديدة إلى «سفاري 14»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت معاينة أولية للإصدار الـ14 من متصفح «سفاري» الذي أعلنت عنه شركة «أبل» أخيراً، خلال مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين، عن وجود العديد من الخواص الجديدة في المتصفح، منها إظهار معاينة سريعة للاسم والبيانات المختصرة لعلامات التبويب بمجرد المرور عليها بالفأرة وهي مفتوحة، وإضافة أداة رصد الجهات التي تزرع أدوات لتتبع نشاط المستخدم داخل الحاسب، ولمزيد من التأمين يعمل الإصدار الجديد بتقنية «التعرف إلى الهوية باللمس» بدلاً من كلمات المرور.

ووفقاً للمعاينة التي أجراها موقع «كمبيوتر ورلد»، فإن الإصدار الجديد من «سفاري» يقدم على الأقل سبع خواص جديدة، لم تكن موجودة بالإصدارات السابقة، وتشمل ما يلي:

معاينة بالتمرير

تتيح خاصية المعاينة بالتمرير، إمكانية قيام المستخدم بمعاينة علامات التبويب الكثيرة المفتوحة في وقت واحد أثناء جلسة التصفح من خلال المرور بالفأرة فوق تلك العلامات، حيث يظهر تلقائياً مربع معلومات، يعرض معلومات مختصرة عن علامة التبويب فيها عنوان الموقع ومعلومة عن الصفحة المفتوحة بعلامة التبويب، ما يجعل التعرف إلى علامات التبويب المفتوحة أكثر وضوحاً.

ويتم تشغيل هذه الخاصية تلقائياً من دون الحاجة لضبط المتصفح عليها من داخل صفحة الإعدادات كما كان الحال في الإصدارات السابقة. وأشارت «أبل» إلى أن الطريقة الجديدة تلغي ظهور الرمز المفضل للموقع المفتوح في علامة التبويب، وتظهر عنوان واسم الموقع.

التعرف إلى الهوية باللمس

إذا تعبت من استخدام الكثير من كلمات المرور مع المواقع المختلفة التي تقوم بزيارتها، فإن «سفاري 14» سيشغل تقنية التعرف إلى الهوية باللمس «تتش آي دي»، التي تستخدمها «أبل» في العديد من التطبيقات والأجهزة الأخرى، لتحل محل كلمات المرور في التعامل مع المواقع، أو تعمل كعامل مصادقة إضافي، يحقق المزيد من الحماية والتأمين، لكن هذه الوظيفة لن تعمل إلا مع مواقع الـ«ويب» التي تستخدم المصادقة باللمس ويكون عليها رمز دال على ذلك.

وفي هذه الحالة سيقوم المستخدم بالمصادقة مرة واحدة بطريقة معتادة بكلمة المرور واسم المستخدم، وسيسأله الموقع عما إذا كان يريد استخدام المصادقة باللمس، وهنا يكون المتصفح جاهزاً لتشغيلها على الفور بعد الضغط على مفتاح «تتش آي دي».

إلغاء التعامل مع «فلاش»

لن يستطيع متصفح «سفاري 14» العمل مع أي ملف أو محتوى يعمل بتقنية «أدوبي فلاش»، حيث أكدت «أبل» أنها أنهت العمل بهذه التقنية تماماً في الإصدار الجديد، وذلك تماشياً مع ما قامت به المتصفحات الأخرى، وكذلك تماشياً مع قرار شركة «أدوبي» المنتجة لتلك التقنية بإلغائها تماماً، نظراً لما تشكله من مخاطر أمنية عالية، نتيجة احتوائها على نقاط ضعف عديدة.

الترجمة بين 8 لغات

وضعت «أبل» محرك ترجمة داخل «سفاري» يعمل حتى الآن في الترجمة بين ثماني لغات هي: الإنجليزية، الإسبانية، الصينية المبسطة، الفرنسية، الألمانية، الروسية، البرتغالية، البرازيلية. ووصف المحللون هذه الخاصية بأنها خطوة يحاول بها «سفاري» اللحاق بما حققته متصفحات «كروم» و«فايرفوكس» و«إيدج» في هذا الشأن.

إضافات ملحقات

وأتاحت «أبل» إمكانية إضافة ملحقات وإضافات «ويب» تعمل مع «كروم» و«فايرفوكس» إلى «سفاري 14»، لتقوم بوظائفها التي تقوم بها على المتصفحين الآخرين، لكن ذلك لا يتم مباشرة، وإنما من خلال قيام مبرمجي هذه الإضافات بوضعها على متجر «أبل» للتطبيقات، باستخدام محمول خاص، ثم يقوم المستخدم بتنزيلها وتثبيتها بعد ذلك.

«تقرير الخصوصية»

وأضافت «أبل» أداة تسمى «تقرير الخصوصية» التي تقوم برصد أي أدوات لتتبع أنشطة مستخدمي المتصفح، والإبلاغ عن الجهات ومواقع الـ«ويب» التي استخدمتها، ويتم الحصول على التقرير ليعرض إحصاءات خلال 30 يوماً مضت، مقسمة بحسب مواقع الـ«ويب» التي فعلت ذلك، وعدد المتتبعات التي قام المتصفح بحظرها.

مراقبة كلمات المرور

كما أضافت «أبل» خاصية مراقبة كلمات المرور المخترقة والمسروقة التي تظهر في مواقع الـ«ويب» المظلمة، وفي البيانات المسربة، ومضاهاتها بالكلمات المخزنة بالمتصفح، والإبلاغ عن أي كلمات يتضح سرقتها أو خرقها. ولم توضح «أبل» تفاصيل هذه الخاصية، لكن المحللين أكدوا أنها لن تختلف كثيراً عما هو قائم في «كروم» و«فايرفوكس».

اللحاق بالمتصفحات الأخرى

تحاول شركة «أبل» من خلال الخواص الجديدة في متصفح «سفاري 14» اللحاق بالخواص المتقدمة الموجودة في المتصفحات الأخرى، مثل «غوغل كروم» و«موزيلا فايرفوكس» و«مايكروسوفت إيدج».

وتوقع موقع «كمبيوتر ورلد» أن تطرح «أبل» نسخة مجانية من المتصفح للاختبار والتجربة من قبل المستخدمين قبل نهاية الشهر الجاري، ثم تطرح المتصفح بصفة رسمية ونهائية في سبتمبر المقبل.