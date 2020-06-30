«أيسر» تُطلق 4 أجهزة جديدة للاستخدامات الشاقة

المصدر: تايبيه ■د.ب.أ

أعلنت شركة «أيسر» عن إطلاق أربعة أجهزة جديدة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الحاسب المحمول «Enduro N7» والحاسب اللوحي «Enduro T5» يعتبران من الأجهزة المتينة للغاية والمصممة للاستخدام التجاري، وتمتاز بمقاومة الغبار والأتربة والضغط الميكانيكي، إضافة إلى جهاز الحاسب المحمول «Enduro N3» والحاسب اللوحي «Enduro T1».

وأضافت أن جهاز

«Enduro N7» يتميز بفئة الحماية (IP65 وMIL-810G)، وبالتالي فإنه يتحمل الحرارة والبرودة الشديدتين، فيما يمتاز الحاسب اللوحي «Enduro T5» بفئة الحماية (IP65 وMIL-STD 810G).

وأشارت الشركة إلى أن جهاز «Enduro N3»، يعتمد على فئة الحماية (IP53 وMIL-STD 810G) ولا يتخطى وزنه كيلوغرامين، بينما الحاسب اللوحي «Enduro T1» الجديد يمتاز بفئة الحماية (IP54 وMIL-STD 810G).