إرشادات لتسهيل العمل على «وورد»

المصدر: الامارات اليوم

تحفل التطبيقات الحديثة بالأدوات الخفية التي تسهل على المستخدم الاستعانة بمزاياها، بحيث لا يضطر للدخول إلى الإعدادات الرئيسة والفرعية، بل يتمكن من إنجاز الإجراء الذي يرغبه بخطوة واحدة أو بضع خطوات بسيطة. ومن البرامج التي تحتاج من المستخدمين إلى إتقان هذه الأدوات بسبب استخدامها على نطاق واسع وبشكل متكرر، هو برنامج «وورد».

فإذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من البرنامج، اتبع ما يلي لتسهيل العمل: إذا أردت أن ترى نافذة البرنامج بشكل مكبر وفي الوقت ذاته تتمكن من رؤية شرائط القوائم الموجودة أعلى النافذة، انقر فوق مفتاحي: (Control وF1). ولإعادة النافذة إلى وضعها الأول، انقر المفتاحين نفسهما مرة أخرى.

وفي حال رغبت في تحديد جدول بأكمله داخل مستند «وورد»، انقر مع التثبيت فوق مفتاح Alt ثم انقر فوق الجدول نقرة مزدوجة.

وإذا كنت بصدد تصحيح بعض المحتوى الوارد في المستند، لا ترهق نفسك بتسجيل التصحيح في ملف منفصل، بل حدد الأخطاء الواردة وانقر فوق قائمة «المراجعة» Review في شريط القوائم أعلى النافذة، ثم فوق خيار «تعليق جديد» New Comment ضمن قائمة «التعليقات» Comments الفرعية.

ويمكنك الاستعانة بالقاموس الموجود في «وورد» للتعرف إلى المعاني، وذلك بتظليل الكلمة التي تريد معرفة معناها ثم النقر فوق مفتاحي (Shift وF7).