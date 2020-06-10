الوصول السريع إلى قائمة القراءة في «إيدج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يصادف المستخدم أثناء تصفحه مواقع في الـ«ويب» كثيراً من المقالات أو مقاطع الفيديو التي تروق له، وغيرها من أنواع المحتوى الذي يفضله.

لكن الوقت لا يسعفه للاطلاع عليها، لذا تتيح المتصفحات الحديثة لمستخدميها الاحتفاظ بهذا المحتوى والاطلاع عليه لاحقاً، وتطلق على هذا الملمح اسم قائمة القراءة أو المشاهدة لاحقاً.

ومن المتصفحات التي توفر هذا الملمح، متصفح «إيدج» الخاص بشركة «مايكروسوفت»، بل إن «إيدج» أتاح الوصول السريع إلى قائمة القراءة المشاهدة لاحقاً، بإضافة الأيقونة الخاصة بها إلى شريط الأدوات أعلى نافذة المتصفح، بحيث لا يضطر المستخدم إلى البحث عنها بين الإعدادات.

فإذا كنت من مستخدمي «إيدج»، وترغب في إضافة زر قائمة القراءة إلى شريط الأدوات الذي يضم شريط العناوين وقائمة المواقع المفضلة، اتبع الخطوات التالية: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e»، وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة فية، التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين نافذة التصفح، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «إعرض في شريط الأدوات» Show In Tool Bar ومرر فأرة الحاسب فوقه.

ومن ثم انقر داخل النافذة المنبثقة يسار الخيار السابق فوق زر «قائمة القراءة» Reading List الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة من الكتب.