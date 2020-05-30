«أبل»: تحديثات لسد ثغرات أمنية في البريد الإلكتروني

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أشارت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» إلى إطلاق «شركة أبل الأميركية» تحديثات لتطبيقات الهاتف الذكي «آي فون» والكمبيوتر اللوحي «آي باد»، وذلك لسد ثغرات أمنية في تطبيق البريد الإلكتروني Mail. ولذلك يتعين على المستخدم تثبيت التحديثات بمجرد توافرها على الفور. ووفقاً للبوابة، إذا لم يحصل المستخدم على التحديثات الجديدة، فيمكنه تثبيتها على الأجهزة المحمولة من خلال توصيل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بالشاحن، وتوصيله بشبكة «واي فاي»، وبعد ذلك تصفح قائمة «الإعدادات/‏‏عام/‏‏تحديث البرامج»، ثم النقر على بند «تنزيل وتثبيت».