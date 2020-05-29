تفعيل «المظهر الداكن» في «أندرويد 10»

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر بعض الخبراء أن نظام التشغيل «أندرويد 10» أفضل إصدارات نظام التشغيل «أندرويد»، وذلك لما يتضمنه من مزايا جديدة ومعالجة للمشكلات التي ظهرت في الإصدارات الأقدم، ولتضمنه ميزات طال انتظارها. ومن ذلك مثلاً ميزة «الوضع الداكن» Dark Mode على مستوى النظام ككل وليس على مستوى بعض التطبيقات.

ومن مزايا هذا الوضع حماية النظر من الضوء الباهر للشاشة في الظلام والإضاءة الخافتة. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد 10» يمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيل ميزة الوضع الداكن على مستوى نظام التشغيل كله وتغيير المظهر العام: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ومرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الشاشة» Display وانقر فوقه، ثم ابحث داخل النافذة التالية عن خيار «المظهر الداكن» Dark Theme، وحرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله. ويمكنك أيضا تغيير ألوان الأيقونات عن طريق النقر فوق خيار «الأنماط والخلفيات» Styles And Wallpapers ضمن قسم الشاشة أيضاً في تطبيق الإعدادات.