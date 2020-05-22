إزالة الخطوط الأفقية والرأسية من «جداول غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

تضيف معظم التطبيقات الخاصة بإعداد الجداول، الخطوط الأفقية والرأسية إلى كل جدول لتسهيل رؤية البيانات. ولا تختلف التطبيقات المكتبية التي تعمل عبر الـ«ويب» عن التطبيقات المشابهة في توفير الميزة نفسها، منها تطبيق «جداول غوغل» Google Sheets.

لكن بعض المستخدمين قد لا يفضل ظهور هذه الشبكة من الخطوط في الجداول البسيطة، لاسيما إذا كان عرضها سيتم من خلال شاشات الهواتف الضيقة.

ولهذا السبب يسمح «جداول غوغل» لمستخدمه بإخفاء شبكة الخطوط إذا رغب في ذلك. فإذا كنت من مستخدمي هذا التطبيق عبر هواتف «آي فون 11» اتبع الخطوات التالية لإخفاء الخطوط الرأسية والأفقية التي تضم بيانات الجداول: افتح تطبيق «جداول غوغل» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ورقة خضراء بداخلها مجموعة من المستطيلات، وافتح الملف الذي ترغب في إجراء التغييرات عليه داخل التطبيق، ثم انقر فوق اسم الجدول الذي تريده من نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ومن ثم مرر للأسفل داخل النافذة التي ظهرت أسفل الجدول حتى تصل إلى خيار «شبكة الخطوط» Gridlines، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقاف ظهور شبكة الخطوط في الجدول.