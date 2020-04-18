استخدام لوحة المفاتيح للتعامل مع شريط عناوين «كروم»

المصدر: الامارات اليوم

يميل العديد من مستخدمي أجهزة «ماك» إلى الاستعانة بمتصفح «كروم» بدلاً من متصفح «سفاري» الافتراضي، نظراً لما يتمتع به «كروم» من ميزات، ولأن بعض خدمات «غوغل» لا تعمل إلا من خلال متصفح «كروم»، كما هو الحال مع تطبيق «غوغل إيرث ستوديو» مثلاً.

وللمزيد من إرضاء مستخدمي أجهزة «ماك»، قدم لهم متصفح «كروم» مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح التي تساعدهم في التعامل بسرعة مع شريط العناوين وتفعيل وظائفه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «كروم»، فإنه يمكنك استخدام هذه المجموعة من الاختصارات للتعامل مع شريط عناوين المتصفح:

■للتوجه إلى شريط العناوين، انقر فوق مفتاحي: «Command + L».

■لنقل المؤشر إلى شريط العناوين، انقر فوق مفتاحي: «Control + F5».

■ لاستخدام محرك البحث الافتراضي، اكتب مصطلح البحث وانقر فوق زر: «Return».

■لاستخدام محرك بحث آخر بخلاف المحرك الافتراضي: اكتب اسم محرك البحث وانقر فوق زر: «Tab».

■لفتح مجموعة أدوات المطورين، انقر فوق هذه المجموعة من المفاتيح: Command + Option + J