البحث عن الملفات في تطبيقات «غوغل درايف»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز تطبيق «غوغل درايف» بميزات كثيرة، إذ تتيح تطبيقاته العمل عليها في أي وقت ومن أي مكان، ويستطيع المستخدم تشارك ملفاته مع الآخرين والعمل عليها بشكل جماعي، ويتميز ملمح البحث عن الملفات داخل التطبيق بإمكانات واسعة تتيح للمستخدم الوصول لما يرغبه من ملفات بسهولة شديدة، فإذا كنت من مستخدمي مجموعة تطبيقات «غوغل درايف» ورغبت في البحث عن ملف معين ينتمي إلى أي منها، فاتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق «درايف» عبر الـ«ويب»، وتوجه إلى أعلى النافذة وأدخل موضوع البحث إلى حقل النص الفارغ بجوار أيقونة العدسة المكبرة، وإذا لم تستطع الوصول إلى ما تريد فانقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة داخل حقل البحث، لتظهر أمامك نافذة جديدة تحتوي على أدوات إضافية لتسهيل البحث، وعندها انقر فوق رأس القائمة المجاورة لخيار «النوع» لتختار نوع الملف الذي تبحث عنه من بين الصور وملفات الفيديو والمستندات والجداول والعروض التقديمية وملفات الصوت وغيرها، ثم انقر القائمة المنسدلة المجاورة لخيار «المالك» لتحدد صاحب الملف، وستجد عدداً أكبر من المعايير، مثل تاريخ التعديل واسم العنصر واسم الشخص الذي تم تشارك الملف معه، وبعد أن تنتهي من تحديد اختياراتك انقر زر البحث في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.