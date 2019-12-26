إصدار جديد من صندوق الحاسوب «ثيرمال تيك»

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «ثيرمال تيك»، أمس، عن إطلاق الإصدار (Snow Edition)الجديد من صندوق الحاسوب (S500 TG).

وأوضحت الشركة التايوانية أن الإصدار الجديد يمتاز بخامات عالية الجودة وتجهيزات متطورة، مشيرة إلى أنها فصلت وحدة الإمداد بالطاقة جزئياً عن بقية المكونات، وبالتالي فإنه يوجد درج تقليدي للأقراص الصلبة في النطاق الرئيس لصندوق الحاسوب (S500 TG).

وأضافت أنه يمكن تركيب اثنين من الأقراص الصلبة (3.5 أو 2.5 بوصة)، علاوة على تركيب قرص واحد أيضاً.

وبينت «ثيرمال تيك» أنه يمكن تركيب مروحة معالج بارتفاع يصل إلى 17.2 سنتيمتراً، كما أنه عندما يكون درج الأقراص الصلبة مفكوكاً فإنه يمكن تركيب بطاقات رسوميات بطول يصل إلى 40 سنتيمتراً. وذكرت أنه تم تركيب مروحة 14 سنتيمتراً على الجانب الأمامي وأخرى على الجانب الخلفي بالقياس نفسه، لافتة إلى أن صندوق الحاسوب الجديد يدعم تقنية التبريد بالماء.