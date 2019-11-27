حماية إضافية لحساب «تويتر» دون رقم الهاتف

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

كشفت شركة «تويتر» عن عدم ارتباط وظيفة الحماية المزدوجة لحساب المستخدم عند تسجيل الدخول بالرقم الهاتفي فقط، بل تعمل وظيفة المصادقة ثنائية العامل (2FA) حالياً بوساطة تطبيق المصادقة، على الهاتف الذكي أو وحدة ذاكرة فلاشية (U2F-USB) خاصة بالحاسوب.

وأوضحت أنه كان في السابق يتم استقبال كود تسجيل الدخول، الذي يلزم إدخاله مع كلمة المرور، عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب تفعيل طريقة المصادقة ثنائية العامل المختارة (2FA) في إعدادات حساب «تويتر» قبل أن يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول بوساطتها.

وأضافت أن هناك الكثير من مستخدمي «تويتر» لم يستعملوا طريقة المصادقة عن طريق الرسائل النصية القصيرة بسبب المخاوف الأمنية، حيث تمكن القراصنة من طلب بطاقة «SIM» بديلة من الشركة المقدمة للخدمة نيابة عن الضحايا، وبعد ذلك يتم نسخ البطاقة.