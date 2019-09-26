«آيروكول» تطرح صندوق حاسوب منخفض الكلفة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

طرحت شركة «آيروكول» التايوانية صندوق حاسوب جديداً منخفض الكلفة ومزوداً بإضاءة RGB.

وبينت الشركة أن صندوق الحاسوب (Cylon Mini) يتيح إمكانية تركيب العديد من الأقراص الصلبة، حيث يمكن تركيب اثنين من الأقراص الصلبة 3.5 بوصات، وثلاثة أقراص صلبة 2.5 بوصة.

وأضافت أن الصندوق الجديد يسمح بإمكانية تركيب اللوحة الرئيسة بحجم (Micro-ATX وMini-ITX) مع إمكانية تركيب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى 30 سنتيمتراً ومروحة معالج بارتفاع 14.7 سنتيمتراً حداً أقصى.

وأشارت الشركة التايوانية إلى أنه لا يمكن تركيب وحدات التشغيل الضوئية بصندوق الحاسوب الجديد المزين بأشرطة RGB في الجزء الأمامي، مع تصنيع الجوانب من اللدائن البلاستيكية، وليس من الزجاج المقوى.

وذكرت «آيروكول» أنها ركبت مروحة على الجانب الخلفي للصندوق، لافتة إلى أنه يمكن تركيب اثنتين من المراوح على الجانب الأمامي بشكل إضافي.