«آسوس» تطلق شاشة جديدة للمستخدمين المحترفين

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» التايوانية، أمس، عن شاشة جديدة تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين.

وأوضحت الشركة أن الشاشة (ProArt PA32UCG) الجديدة تأتي بقياس 32 بوصة ودقة وضوح (3840×2160 بيكسل).

وأضافت أن معدل تنشيط الصورة يبلغ 120 هرتز، في حين يبلغ زمن الاستجابة خمسة مللي/‏الثانية، بينما تبلغ درجة السطوع 1600 قنديلة/‏‏م2.

وبينت «آسوس» أن الشاشة الجديدة المضاءة بمصابيح Mini-LED، تمتاز بتغطية نطاق ألوان كبير للغاية، مشيرة إلى أنها تغطي نطاق الألوان «أدوبي RGB» ونطاق الألوان «DCI-P3».

وأفادت الشركة التايوانية بأن شاشة (ProArt PA32UCG) تدعم تقنية (DisplayHDR 1400)، وتشتمل على منفذ Thunderbolt أو HDMI أو DisplayPort، لافتة إلى أن الشاشة الجديدة تقدم محور (USB-Hub) وسماعات.

وأشارت «آسوس» إلى أنه من المقرر أن تطرح شاشتها الجديدة في الأسواق مطلع العام المقبل، غير أن الشركة لم تكشف عن سعر الشاشة حتى الآن.