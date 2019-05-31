«ديل» تطلق حاسباً محمولاً جديداً

المصدر: تكساس - د.ب.أ

أعلنت شركة «ديل» الأميركية، أمس، عن تحديث بعض «موديلات» سلسلة الحاسب المحمول (XPS)، مشيرة إلى أن الجهاز (XPS 15) الجديد يأتي بشاشة قياس 15.6 بوصة.

وبسبب الانتقادات السابقة لموضع تركيب كاميرا الـ«ويب» أعلى الشاشة، قامت «ديل» بتعديل موضع تركيب الكاميرا مع الحفاظ على إطار الشاشة نحيفاً.

وبالنسبة لشاشة الحاسب الجديد، فإن الشركة الأميركية توفر إمكانية الاختيار بين شاشة OLED بدقة 4K من دون وظيفة اللمس وتعمل بدقة 3840 x 2160 بيكسل، وتبلغ درجة السطوع 400 نيت مع تغطية نطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 100%.

أما الشاشة اللمسية فتأتي أيضاً بدقة 4K وبتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD بسطح غير لامع، ومزودة بوظيفة اللمس، وتبلغ درجة السطوع 500 نيت وتعتمد على تقنية IPS.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالجات «إنتل» الجديدة من الجيل التاسع حتى ثمانية أنوية (Core i9 - i9-9980HK) مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 64 غيغابايت. وتصل سعة التخزين بأقراص الحالة الساكنة SSD إلى اثنين تيرابايت.