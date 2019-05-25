«غوغل» و«فيس بوك» تحجبان مقاطع فيديو في فيتنام

المصدر: هانوي - د.ب.أ

أعلنت وسائل إعلام رسمية، أمس، أن شركة «غوغل» الأميركية حجبت أكثر من 7000 مقطع فيديو «ضار»، وحظرت 19 قناة «يوتيوب» في فيتنام، بناء على طلب الحكومة.

وذكر موقع «فينيكسبرس» الإخباري، أن شركة «فيس بوك» الأميركية أزالت كذلك 200 صفحة تحتوي على محتوى مناهض للحكومة، فضلاً عن صفحات تعلن عن سلع غير قانونية ومقامرة.

وكانت هانوي طالبت مراراً، عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، إلى تخليص مواقعها من المحتوى «الضار» و «السام»، وهي عبارات تستخدم في كثير من الأحيان في فيتنام، للإشارة إلى محتوى مناهض للدولة.

يذكر أن المعارضة المناهضة للحكومة محظورة في فيتنام، في وقت لم يتسنَّ فيه على الفور الحصول على تعليق من كل من «غوغل» و«فيس بوك».