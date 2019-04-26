«غوغل» تسدّ 39 ثغرة أمنية في «كروم»

المصدر: عواصم - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل» الأميركية عن سد 39 ثغرة أمنية في متصفحها الشهير «كروم»، خمس منها تشكل تهديداً كبيراً.

وشددت الشركة على ضرورة تثبيت الإصدار الآمن من «كروم» رقم 74.0.3729.108 أو أعلى، على وجه السرعة.

وغالباً ما يقوم المتصفح «كروم» بتثبيت التحديثات أوتوماتيكياً، بينما يمكن للمستخدم تحديث البرنامج يدوياً عبر الإعدادات (Help/‏About Google Chrome).

إلى ذلك، أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأميركية أن نظام التشغيل «ويندوز 10» سيحتفظ ببرنامج الرسم Paint؛ حيث من المقرر أن يتضمنه الإصدار الحديث من «ويندوز»، الذي سيتم طرحه في مايو المقبل.

وكانت «مايكروسوفت» أعلنت في عام 2017 عن إزالة برنامج الرسم Paint من نظام التشغيل «ويندوز» مستقبلاً، مع إتاحة تنزيله بالمجان كبرنامج مستقل بذاته عبر «متجر مايكروسوفت» Microsoft Store.

ويعد برنامج الرسم Paint جزءاً من نظام التشغيل منذ «ويندوز 95».