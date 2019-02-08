إجراءات لزيادة سرعة الحاسب المحمول

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفادت مجلة «كونيكت» الألمانية بأنه يمكن رفع أداء وزيادة سرعة جهاز الحاسب المحمول الـ(لاب توب) ببعض الإجراءات، مشيرة إلى أن البرامج التي يتم تشغيلها تلقائياً مع إقلاع «ويندوز»، تعد سبباً رئيساً لبطء إقلاع الجهاز.

وذكرت أنه يمكن التحكم في البرامج، التي تبدأ مع إقلاع «ويندوز»، عن طريق النقر على أزرار (Ctrl+Alt+Delete) سوياً لاستدعاء مدير المهام (Task Manger)، ثم الضغط على علامة التبويب (Startup)، موضحة أنه من خلال هذه القائمة يمكن للمستخدم تحديد البرامج، التي لا ينبغي عملها مع إقلاع «ويندوز»، ثم الضغط على زر (Deactivate).

وأضافت المجلة الألمانية أن بطاقة SD تمثل حلاً جيداً إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لسعة الجهاز البالغة 64 غيغابايت فقط.