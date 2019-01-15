«آسوس» تطلق حاسوباً محمولاً مخصصاً للألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آسوس»، عن حاسوب محمول «لاب توب» جديد مخصص للألعاب، يتيح إمكانية فصل لوحة المفاتيح عن الشاشة مع «هاردوير» الحوسبة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الحاسوب الجديد Mothership يأتي بشاشة قياس 17.3 بوصة، ويعتمد على بطاقات الرسوميات «نفيدياRTX 2080».

وأضافت «آسوس» أنه يمكن فصل وحدة الشاشة مع «هاردوير» الحوسبة ولوحة المفاتيح عن بعضهما، في حين يتيح حامل الشاشة المرن إمكانات نصب للشاشة بزوايا متعددة.

ولفتت الشركة إلى أن Mothership يمتاز ببعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، موضحة أنه من تلك التفاصيل، على سبيل المثال، تصميم يسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل، وبالتالي يتم تبريد الجهاز على نحو أفضل حتى مع التحميل الحوسبي العالي.

وأفادت «آسوس» بأنه من المقرر إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري.

غير أن الشركة لم تكشف عن السعر.