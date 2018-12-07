التأكيد على ضرورة إزالة البرامج الإعلانية من الحواسيب الجديدة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفادت مجلة «شيب» الألمانية، بأن الحواسيب المكتبية وأجهزة الـ«لاب توب» الجديدة عادة ما تشتمل على برامج إعلانية أو أدوات غير مفيدة، مؤكدة ضرورة إزالة مثل هذه البرامج على الفور بعد تهيئة الأجهزة.

وأوضحت أنه من أمثلة البرامج غير المفيدة، الأدوات الإضافية أو أشرطة الأدوات (Toolbars) الخاصة بالمتصفح أو البرامج، التي تقوم بإظهار الإعلانات، مشيرة إلى أن شركة «مايكروسوفت» تقوم بإظهار الإعلانات الخاصة ببرامجها في قائمة «ابدأ» بنظام «ويندوز 10».

وأضافت أنه يمكن للمستخدم تتبع البرامج الإعلانية والأدوات غير المفيدة وإزالتها عن طريق لوحة التحكم تحت بند «إضافة أو إزالة البرامج»، لافتة إلى أنه إذا لم يرغب المستخدم في القيام بذلك بنفسه، فيمكنه الاعتماد على البرنامج Bulk Crap Uninstaller المجاني.