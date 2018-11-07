«ديل» تطلق حواسيب محمولة للاستخدامات الشاقة

المصدر: تكساس ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «ديل» الأميركية، أمس، عن إطلاق طرز جديدة من سلسلة أجهزة الحاسوب المحمول Latitude Rugged المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة أن «الموديلات» الجديدة تضم أجهزة Latitude 7424 Rugged Extreme وLatitude 5424 Rugged وLatitude 5420 Rugged، التي تأتي مزودة بمعالجات الجيل الثامن من «إنتل Kaby Lake-R» رباعية النوى.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للأجهزة الجديدة، تشتمل على بطاقة الرسوميات Radeon RX 540 من شركة AMD، إضافة إلى شاشة FHD بدقة 1920 x 1080 بيكسل، وشاشة WVA قياس 14 بوصة، التي تسهل قراءة المحتويات في الهواء الطلق، فضلاً عن شاشة لمسية.

وأشارت «ديل» إلى أن طرز Latitude Rugged تأتي مزودة ببطاريتين، يمكن استبدالهما أثناء التشغيل، وبالتالي يمكن أن تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 14 ساعة.

وذكرت أن الأجهزة الجديدة تمتاز بأنها أنحف وأخف وزناً من الطرز السابقة بنسبة 22%، كما تتوافر وحدة نسخ الأسطوانات بأجهزة Latitude 7424 Rugged Extreme و Latitude 5424 Rugged كتجهيز اختياري.