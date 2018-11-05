«بينكيو» تُطلق شاشة جديدة قياس 27 بوصة للمحترفين

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «بينكيو» التايوانية، أمس، عن إطلاق شاشتها الجديدة PD2700U قياس 27 بوصة وبتقنية 4K (3840 x 2160 بيكسل)، لتلبية متطلبات المحترفين.

وأوضحت الشركة أن شاشتها الجديدة تمتاز بدرجة سطوع تبلغ 350 قنديلة/‏م2 وتباين 1300:1، مشيرة إلى أنه يتم الترويج للشاشة الجديدة من خلال تغطية الألوان، حيث يمكنها تغطية النطاق اللوني sRGB وRec. 709 بنسبة 100%، مع إمكانية عرض 1.07 مليار لون، مع زمن استجابة يقدر بخمسة مللي في الثانية.

وأضافت «بينكيو» أن باقة التجهيزات التقنية لشاشتها الجديدة، تشتمل على منفذ HDMI وDisplayPort وMini-DisplayPort، بالإضافة إلى مخرج DisplayPort لتوصيل الشاشة مع الشاشات الأخرى أو ما يعرف بوظيفة Daisy Chain.

وذكرت الشركة أن شاشة PD2700U تمتاز أيضاً بإمكانية الإمالة والتحريك، وتتضمن اثنين من السماعات بقدرة اثنين واط، لافتة إلى طرح الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية حالياً بسعر 540 دولاراً.